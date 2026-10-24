यात्रियों को राहत: स्पेशल ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच; इनमें वाया सहारनपुर चलने वाली गाड़ियां भी शामिल

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। त्योहारों के सीजन में संचालित स्पेशल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। वर्तमान में जहां ट्रेनों में सफर को मारामारी मची है तथा ठसाठस चल रही नियमित व स्पेशल ट्रेनों में नो वेटिंग हो गई है।

ऐसे में रेलवे ने त्योहारों पर विशेष रूप से संचालित स्पेशल ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच लगाने की घोषणा कर दी है। इसमें कई ट्रेन वाया सहारनपुर होकर निकलने वाली है।

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि त्योहारी सीजन में संचालित स्पेशल ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

रेलवे ने संबंधित मंडल रेल प्रबंधकों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। स्पेशल ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगने से न केवल वेटिंग यात्रियों को राहत मिलेगी बल्कि बड़ी संख्या में यात्रियों का सफर आसान होगा।

इन स्पेशल ट्रेनों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच

वाया सहारनपुर होकर निकलने वाली जिन स्पेशल ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जायेंगे उनमें गाड़ी संख्या 04616 व 04615 फिरोजपुर-पटना स्पेशल में फिरोजपुर से 3 से 10 नवंबर तक और पटना से 4 से 11 नवंबर के बीच अतिरिक्त कोच लगाए जायेंगे। इसके अलावा गाड़ी संख्या 04668 व 04667 अमृतसर-बरौनी स्पेशल में अमृतसर से 1 से 15 नवंबर और बरौनी से 3 से 17 नवंबर तक अतिरिक्त कोच लगेगें।