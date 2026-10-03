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एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाने वाली प्राची चौधरी का अब DSP बनने का सपना होगा पूरा

By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
Published: Sat, 03 Oct 2026 06:13 PM (IST)

Prachi Chaudhary: एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर प्राची ने अपने गांव झबीरण का नाम रोशन किया। ...और पढ़ें

प्राची चौधरी। सौ. सोशल मीडिया

 प्राची चौधरी। सौ. सोशल मीडिया

HighLights

  1. प्राची चौधरी ने एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण और कांस्य पदक जीते।

  2. यूपी की खेल नीति के तहत स्वर्ण पदक विजेता को मिलता है डीएसपी पद।

संवाद सूत्र, सरसावा (सहारनपुर)। प्राची चौधरी एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं की 4x400 मीटर रिले दौड़ में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल और व्यक्तिगत 400 मीटर स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल (कांस्य पदक) जीतने के बाद अपने गांव झबीरण पहुंचीं तो उनके स्वागत के लिए पूरा गांव क्षेत्र उमड़ पड़ा।

उनके परिवार में उत्सव जैसा माहौल है, हर कोई उनकी उपलब्धि पर गर्व महसूस कर बधाई देने आ रहा है। गांव के लोग भी घर आए अतिथि का भरपूर सम्मान स्वागत कर रहे हैं।

प्राची चौधरी का कहना है कि देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने को उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। मेडल जीतने के बाद अब वह डीएसपी पद की हकदार बन गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की खेल नीति के अनुसार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट को सीधे पुलिस उप अधीक्षक (DSP) का पद दिया जाता है।

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प्राची ने बताया कि पिछली बार रजत पदक (सिल्वर मेडल) मिलने के कारण उनका डीएसपी बनने का सपना अधूरा रह गया था। लेकिन इस बार उन्हें खुद पर और अपनी मेहनत पर इतना अटूट विश्वास था। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ हल्की मुस्कान दिखी। कहा कि अब गोल्ड मेडल जीत कर खाकी पहनने के सपना पूरा होगा। 

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