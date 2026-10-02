'गोल्डन गर्ल' प्राची चौधरी का IGI एयरपोर्ट से सहारनपुर तक भव्य स्वागत, उमड़े हजारों लोग; ढोल-नगाड़ों और डीजे पर खूब थिरके
Prachi Chaudhary: जापान में एशियाई खेलों में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने वाली प्राची चौधरी का सहारनपुर पहुंचने पर भव्य ...और पढ़ें
HighLights
प्राची चौधरी ने एशियाई खेलों में स्वर्ण और कांस्य पदक जीते।
सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों ने भव्य स्वागत किया।
ढोल, डीजे और खुली जीप में गांव तक जुलूस निकला।
जागरण संवादददाता, सहारनपुर। जापान में चल रही एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीतने वाली गांव झबीरन की गोल्डन गर्ल प्राची का सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर हजारों लोगों ने ढोल नगाड़ा डीजे की धुन पर फूल मालाओं से लादकर वह पगड़ी पहनकर जबरदस्त स्वागत किया। इससे पूर्व उनके दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने स्वागत किया।
प्राची चौधरी शुक्रवार को दिल्ली सहारनपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से दोपहर 12:55 बजे सहारनपुर के प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची थीं। यहां पहले से ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने प्राची को कंधे पर उठाकर जबरदस्त स्वागत किया। हालत यह थी की प्राची के स्वागत के लिए कई बार भगदड़ जैसी स्थिति बनी।
बाद में प्राची स्टेशन से बाहर आकर खुली जीप में सवार हुई तथा काफिले के रूप में अपने गांव की ओर रवाना हुईं। इसी बीच भीड़ बढ़ने पर प्राची खुली जीप से उतरकर कार में सवार हो गई तथा खड़े होकर लोगों का अभिवादन करते हुए रवाना हुईं। प्राची के स्वागत पर सैकड़ो की संख्या में गाड़ियां व डीजे आदि मौजूद रहे।
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4x400 मीटर रिले दौड़ में जीता था गोल्ड
प्राची चौधरी ने महिलाओं की 4x400 मीटर रिले दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद जिले और उनके गांव में जश्न शुरू हो गया था। ढोल की थाप गूंजी और स्वजन व ग्रामीण खुशी से थिरकते नजर आए। लोगों ने एक-दूसरे को मिठाईयां प्राची की स्वर्णिम सफलता की बधाई दी थी। आज उनके लौटने पर स्वागत के दौरान लोगों की खुशी और उत्साह देखते ही बनता है। प्राची ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में भी कांस्य पदक प्राप्त किया था।
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