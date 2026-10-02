'गोल्डन गर्ल' प्राची चौधरी का IGI एयरपोर्ट से सहारनपुर तक भव्य स्वागत, उमड़े हजारों लोग; ढोल-नगाड़ों और डीजे पर खूब थिरके

जागरण संवादददाता, सहारनपुर। जापान में चल रही एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीतने वाली गांव झबीरन की गोल्डन गर्ल प्राची का सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर हजारों लोगों ने ढोल नगाड़ा डीजे की धुन पर फूल मालाओं से लादकर वह पगड़ी पहनकर जबरदस्त स्वागत किया। इससे पूर्व उनके दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने स्वागत किया।

प्राची चौधरी शुक्रवार को दिल्ली सहारनपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से दोपहर 12:55 बजे सहारनपुर के प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची थीं। यहां पहले से ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने प्राची को कंधे पर उठाकर जबरदस्त स्वागत किया। हालत यह थी की प्राची के स्वागत के लिए कई बार भगदड़ जैसी स्थिति बनी।