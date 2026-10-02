एशियन गेम्स में इतिहास रचने वाली DSP पारुल चौधरी का वतन वापसी पर ग्रैंड वेलकम, मेरठ में जश्न; पुलिसकर्मी भी गर्वित

जागरण संवाददाता, मेरठ। एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार दो पदक जीतकर इतिहास रचने वाली मेरठ की बेटी पारुल चौधरी के लौटने पर शुक्रवार को उनके गांव में खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

स्वागत के लिए उनका गांव इकलौता उमड़ पड़ा। फूलों और नोटों की मालाओं से पारुल का स्वागत किया गया। परिजन, ग्रामीण और पुलिसकर्मी अपनी बेटी की उपलब्धि पर गर्व से फूले नहीं समा रहे थे।

पारुल के स्वागत में पहुंचे ग्रामीणों ने कहा, पारुल ने पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। वैश्विक पटल पर तिरंगा लहरा दिया। गांव के लोगों के लिए यह केवल पारुल की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण रहा। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र के दूसरे बच्चे भी पारुल से प्रेरणा लेकर खेलों में आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें।

पिता बोले-बहुत खुशी का माहौल है पारुल के पिता कृष्ण पाल बेटी की उपलब्धि पर भावुक और बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि आज गांव के लोगों और परिचितों को एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। हर तरफ खुशी का माहौल है। परिवार और गांव के लोगों का प्यार देखकर उनकी खुशी और बढ़ गई। पारुल के ताऊ ने भी इसे बेहद खुशी का अवसर बताया। उन्होंने कहा कि गांव के लिए यह बहुत अच्छी बात है और सभी लोग उनकी सफलता से उत्साहित हैं।