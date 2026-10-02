एशियन गेम्स में इतिहास रचने वाली DSP पारुल चौधरी का वतन वापसी पर ग्रैंड वेलकम, मेरठ में जश्न; पुलिसकर्मी भी गर्वित
Parul Chaudhary: एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार दो पदक जीतकर स्वदेश वापसी पर मेरठ की बेटी पारुल चौधरी का ...और पढ़ें
HighLights
पारुल चौधरी ने एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार दो पदक जीते।
मेरठ लौटने पर गांव और पुलिस विभाग ने भव्य स्वागत किया।
उनकी उपलब्धि पर परिवार, ग्रामीण और पुलिसकर्मी गर्वित महसूस कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, मेरठ। एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार दो पदक जीतकर इतिहास रचने वाली मेरठ की बेटी पारुल चौधरी के लौटने पर शुक्रवार को उनके गांव में खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
स्वागत के लिए उनका गांव इकलौता उमड़ पड़ा। फूलों और नोटों की मालाओं से पारुल का स्वागत किया गया। परिजन, ग्रामीण और पुलिसकर्मी अपनी बेटी की उपलब्धि पर गर्व से फूले नहीं समा रहे थे।
पारुल के स्वागत में पहुंचे ग्रामीणों ने कहा, पारुल ने पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। वैश्विक पटल पर तिरंगा लहरा दिया। गांव के लोगों के लिए यह केवल पारुल की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण रहा। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र के दूसरे बच्चे भी पारुल से प्रेरणा लेकर खेलों में आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें।
पिता बोले-बहुत खुशी का माहौल है
पारुल के पिता कृष्ण पाल बेटी की उपलब्धि पर भावुक और बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि आज गांव के लोगों और परिचितों को एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। हर तरफ खुशी का माहौल है। परिवार और गांव के लोगों का प्यार देखकर उनकी खुशी और बढ़ गई। पारुल के ताऊ ने भी इसे बेहद खुशी का अवसर बताया। उन्होंने कहा कि गांव के लिए यह बहुत अच्छी बात है और सभी लोग उनकी सफलता से उत्साहित हैं।
पुलिस महकमे ने भी किया जोरदार स्वागत
पारुल चौधरी डीएसपी के पद पर भी कार्यरत हैं। एशियन गेम्स में उनकी शानदार उपलब्धि पर पुलिस महकमे ने भी उनका सम्मान किया। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने फूल-मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों में पारुल के साथ सेल्फी लेने की होड़ भी दिखाई दी।
सीओ ने कहा कि आज खुशी हो रही है कि डीएसपी पारुल चौधरी ने वैश्विक पटल पर भारत का तिरंगा लहराया। यह गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के लिए भी यह गौरव का क्षण है।
स्वागत स्थल पर ‘एशियन गोल्ड मेडलिस्ट डीएसपी पारुल चौधरी’ लिखे बैनर के सामने लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। पिता, बहनें, परिजन और ग्रामीण सभी इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने में जुटे रहे।
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एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार दो पदक जीतने के बाद पारुल की यह वापसी मेरठ के लिए भी खास रही। उनके स्वागत में उमड़ी भीड़ ने साफ कर दिया कि इस उपलब्धि की खुशी केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा मेरठ उनकी सफलता को अपनी उपलब्धि मानकर जश्न मना रहा है।
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तीन इवेंट में लिया हिस्सा, दो में जीते मेडल
पारुल चौधरी ने जापान में आयोजित एशियन गेम्स में 5000 मीटर दौड़ और 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक जीता है। पारुल ने 1500 मीटर दौड़ में भी हिस्सा लिया जिसमें उन्होंने पदक तो नहीं जीता, लेकिन 1500 मीटर में अपने पुराने प्रदर्शन को सुधारते हुए नया नेशनल रिकार्ड बनाया है।