प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: दूसरी बार बेटी होने पर मां को मिलेगी 6000 रुपये की सरकारी मदद, देखें पूरी डिटेल

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत दूसरी बार गर्भवती होने पर बेटी को जन्म देने वाली पात्र महिला को छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

वहीं, पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को पांच हजार रुपये दिए जाने का प्रविधान है। योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के लिए जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के माध्यम से पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली महिला को पांच हजार रुपये की धनराशि तीन किस्तों में दी जाती है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान महिला के खानपान, स्वास्थ्य और बेहतर देखभाल में आर्थिक सहयोग देना है। वहीं, दूसरी बार गर्भधारण करने पर कन्या का जन्म होने की स्थिति में पात्र महिला को एकमुश्त छह हजार रुपये की सहायता देने का प्रविधान है।

इससे बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही मां और नवजात की देखभाल में भी मदद मिलेगी। पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को योजना के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने पर तीन चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है। गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण और जरूरी स्वास्थ्य जांच के बाद पहली किस्त के रूप में तीन हजार रुपये दिए जाते हैं।

इसके बाद गर्भावस्था के निर्धारित चरण में आवश्यक जांच और टीकाकरण पूरा होने पर दूसरी किस्त तथा बच्चे के जन्म के बाद निर्धारित टीकाकरण पूरा होने पर शेष धनराशि दी जाती है। पूरी धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके लिए विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। संबंधित क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां पात्र महिलाओं से संपर्क कर उनका पंजीकरण कर रही हैं। इसके लिए कार्यकर्त्रियों को विभाग की ओर से आईडी और पासवर्ड भी उपलब्ध कराए गए हैं।