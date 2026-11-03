दीपावली से पहले यूपी में FSDA ने 54 क्विंटल मिलावटी खाद्य पदार्थ किया जब्त, 27 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दीपावली पर मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के बीच मिलावटखोरों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने शिकंजा कस दिया है। एक हफ्ते से चल रहे अभियान में 1133 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 935 नमूने लिए गए हैं। छापेमारी के दौरान 54 क्विंटल खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, जिनकी कीमत 1.32 करोड़ रुपए आंकी गई। इसके अतिरिक्त 27 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

बरेली और मुरादाबाद में 32 सचल खाद्य सुरक्षा दलों ने विशेष अभियान चलाया। छह जिलों में अंतर्जनपदीय टीमों ने 98 प्रतिष्ठानों की जांच कर 112 नमूने लिए गये। 78 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए। पांच के लाइसेंस निलंबित किए गए और बिना लाइसेंस संचालित एक इकाई बंद कराई गई।

मुरादाबाद में एक्सपायरी सामग्री और अखाद्य रंगों का इस्तेमाल मिला जांच के दौरान बरेली के न्यू बाजपेई स्वीट्स की निर्माणशाला में गंदगी और जलभराव मिला, जबकि धीरज स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी से फफूंद लगा घेवर बरामद हुआ। मुरादाबाद की मदनी स्वीट्स पर एक्सपायरी सामग्री और अखाद्य रंगों का इस्तेमाल मिला।