जागरण संवाददाता, सहारनपुर। दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कई स्थानों पर बने अवैध कट बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते है। एनएचएआइ की टीम ने अभियान चलाकर कार्रवाई करते हुए ढाबों के आसपास खोले गए गए छह अवैध कट बंद कराए। चेतावनी दी कि दोबारा कट खोलने पर कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। दो ढाबा संचालकों द्वारा टीम से कुछ समय मांगा गया।

दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर एनएचएआई द्वारा वाहनों की स्पीड सीमा में कमी की गई है। कॉरिडोर पर सुरक्षित यातायात के लिए एनएचएआई की टीम ने गुरुवार रात कॉरिडोर पर हरियाबांस से लखनौती तक अभियान चलाया।

अभियान के दौरान टीम ने हरियाबांस और लाखनौर में छह कट बंद कराए। कपासी में शिवा टूरिस्ट ढाबा ओर सुखदेव ढाबा द्वारा टीम से कुछ समय मांगा गया।

बताते चले कि पूर्व में अवैध कट मिलने पर विभाग द्वारा तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। साइट इंजीयनर आकाश सिंह ने बताया कि अवैध कट बंद कराने का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

टीम लगातार यह निगरानी कर रही है कि कॉरिडोर पर किसी भी स्थल पर अवैध रूप से यदि कहीं कट खोले गए है तो उन्हें तत्काल बंद कराया जाए। अभियान के दौरान प्रोजेक्ट इंजीनियर रविकांत शर्मा सहित अन्य सदस्य शामिल रहे।