मुस्लिम बहनों के शादी के कार्ड पर हिंदू दूल्हों के नाम का विवाद थमा... तय समय पर बरात लेकर पहुंचे संजय और अनिल

संवाद सूत्र, गंगोह (सहारनपुर)। क्षेत्र में दो मुस्लिम बहनों के शादी के कार्ड पर हिंदू दूल्हों के नाम प्रकाशित होने का मामला चर्चा का विषय बना है। शादी के कार्ड इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। मामले को लेकर इंटरनेट मीडिया पर कई वीडियो भी प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें निकाह रुकवाने की धमकी दिए जाने की बात सामने आ रही थी।

कार्ड वायरल होने के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने गार्डन संचालक को फोन किया। आरोप है कि फोन करने वाले ने निकाह समारोह नहीं कराने की चेतावनी दी और हिंदू संगठनों को बुलाकर हंगामा कराने की बात कही। इस घटना के बाद परिवार की चिंता बढ़ गई थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच की।