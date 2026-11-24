जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कार्तिक मेले के दौरान तीर्थ यात्रियों की संभावित भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों की आवाजाही सुचारू रखने, भीड़ का बेहतर ढंग से प्रबंध करने और यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कई स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है।

साथ ही करीब दर्जन लंबी दूरी की ट्रेनों रूट बदलने के साथ ट्रेनों के स्टापेज बढ़ाए गए है। रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार स्पेशल ट्रेनें 24 नवंबर (आज) व 25 नवंबर को चलेंगी। गढ़ मुक्तेश्वर व हरिद्वार में होने वाले मेले के लिए स्पेशल ट्रेन सहारनपुर के टपरी जंक्शन से होकर निकलेगी। रूट परिवर्तन व स्टापेज भी दो दिन ही जारी रहेगा।

यह चलेगीं मेला स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 04303 दिल्ली हरिद्वार मेला स्पेशल एक्सप्रेस का संचालन मंगलवार व बुधवार को किया जाएगा। यह ट्रेन मार्ग मे गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के टपरी जंक्शन, रुड़की स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव करेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04301 मुरादाबाद गाजियाबाद मेला स्पेशल भी दो ट्रिप के लिए संचालित होगी। मार्ग में ट्रेन मुरादाबाद से चलकर अमरोहा, गजरौला, गढमुक्तेश्वर, हापुड़, पिलखुआ, स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहरेगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या 64561 का संचालन गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ के बीच किया जाएगा।