जागरण संवाददाता, सहारनपुर। गठबंधन के बीच पांच सीटों पर सपा के प्रत्याशी उतारने के बाद बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सांसद व उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने एक बार फिर ताल ठोकते हुए दावा किया कि शाहनवाज खान विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे और वह उन्हें लड़ाएंगे।

बयान का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा। गौर करने वाली बात यह है कि इमरान मसूद के करीबी शाहनवाज खान अभी समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं। शाहनवाज सहारनपुर देहात सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जबकि समाजवादी पार्टी यहां से मौजूदा विधायक आशु मलिक को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है।

प्रसारित वीडियो में इमरान मसूद कह रहे है कि मैने खुला ऐलान किया हुआ है। एमएलसी शाहनवाज खान को चुनाव लड़ाउंगा। कहा कि वह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व मल्लिकार्जुन खरगे के सिपाही हैं। पार्टी जो कहेगी वह करेंगे, लेकिन ऐलान कर रखा है शाहनवाज चुनाव लड़ेंगे।

इमरान ने गठबंधन व आशु मलिक के सामने चुनाव लड़ाने के सवाल पर कहा कि पार्टी जो निर्धारित करेगी में वहीं करूंगा। मैंने टिकट की मांग नहीं की, लेकिन शाहनवाज को चुनाव लड़ाया जाएगा। इमरान से जब यह पूछा गया कि शाहनवाज में ऐसा क्या है? तब इमरान ने कहा कि शाहनवाज मेरा साथी है।