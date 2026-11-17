संवाद सूत्र, सहारनपुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हरीश रावत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कमेटी गठित कर सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता भी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है।

नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के बुलावे पर बैठक में शामिल होने के बाद देहरादून लौटते समय हरीश रावत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय महासचिव मुजतबा एडवोकेट के प्रतिष्ठान पर पहुंचे।

यहां उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना और कम से कम 50 सीटें जीतना है। पार्टी नेतृत्व जो जिम्मेदारी देगा,उसका पालन करेंगे। उन्होंने प्रदेश में महिला सुरक्षा, उत्पीड़न, कानून व्यवस्था,अवैध खनन और भ्रष्टाचार को प्रमुख चुनावी मुद्दा बताया। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने एक भाजपा नेत्री और उनके पति से जुड़े 210 करोड़ रुपये की संपत्ति के खुलासे पर सवाल उठाए।