सहारनपुर में गंगोह-देवबंद-मंगलौर मार्ग का होगा चौड़ीकरण, जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। गंगोह और देवबंद विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाले दौलतपुर-नानौता-मंगलौर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। 14 किमी चौड़ीकरण के लिए 45.37 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। निर्देश है कि विभाग द्वारा पहले भूमि अधिग्रहण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूरा कराए जाने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाए।

जिले में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों के सुधारीकरण के लिए जनप्रतिनिधियों से मिले प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश शासन को भेजे गए थे। शासन स्तर से निर्माण के लिए बजट स्वीकृति जारी की गई है। गंगोह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गांव दौलतपुर से नानौता-देवबंद होकर यह सड़क उत्तराखंड के मंगलौर तक जाती है, इससे कई ग्रामीण संपर्क मार्ग भी जुड़ते है।

राज्य मार्ग-167 के अंतर्गत आने वाले इस मार्ग के लगभग 14 किमी हिस्से को टू-लेन किया जाएगा, इस क्षेत्र में फिलहाल सड़क की चौड़ाई 5-7 मीटर तक है। अब इसे 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। शासन द्वारा 45 करोड़ 37 लाख 46 हजार की राशि स्वीकृत की गई है। निर्माण शुरू कराने से पहले भूमि अधिग्रहण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम पूरा कराया जाएगा।

गंगोह क्षेत्र से शुरू होने वाले इस मार्ग पर आने वाले लगभग 40 गांवों की 1.25 लाख से अधिक आबादी को लाभ मिलेगा। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता सीपी सिंह के अनुसार मार्ग के लिए बजट स्वीकृति मिली है। विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी कराने के बाद ही निर्माण की कार्यवाही शुरू कराई जाएगी।