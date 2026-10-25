नकली सिक्कों का नेटवर्क तोड़ेगी सहारनपुर पुलिस: बिहार के मधुबनी से एक आरोपित रिमांड पर, खुलेंगे कई बड़े राज

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। नकली सिक्के बनाने और उनके कारोबार से जुड़े मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक इस प्रकरण में कोतवाली नगर थाना पुलिस छह आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं बिहार के मधुबनी जिले से छठे आरोपित को गिरफ्तार कर रिमांड लिया है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान नकली सिक्कों के कारोबार से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं।

बिहार के मधुबनी जिले से नकली सिक्कों के मामले में लिप्त आरोपित का पुलिस ने लिया रिमांड बिहार के मधुबनी जिले के मिथिलेस चौरसिया को वहां की पुलिस की सहयोग से कोतवाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपित से यह जानने का प्रयास कर रही है कि नकली सिक्के तैयार करने और उनकी सप्लाई करने का नेटवर्क किस तरह संचालित किया जा रहा था। इस कारोबार में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और नकली सिक्कों को किन स्थानों पर खपाया जाता था। इन बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। इसके अलावा पुलिस आरोपितों के आपसी संपर्क और कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है।