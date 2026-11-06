दीपावली खरीदारी में साइबर ठगों से रहें सावधान, सस्ते ऑफर का लालच पड़ सकता है भारी

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। त्योहारी सीजन में बाजार से लेकर इंटरनेट मीडिया तक आकर्षक ऑफर की धूम है। दीपावली की खरीदारी के लिए लोग ऑनलाइन शापिंग प्लेटफार्म पर भारी छूट और कैशबैक की तलाश कर रहे हैं। इसी का फायदा साइबर ठग भी उठा रहे हैं।

मोबाइल फोन, वॉट्सएप, फेसबुक और ईमेल पर 70 से 90 प्रतिशत तक छूट देने वाले लुभावने संदेश भेजकर लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है। ऐसे में जरा सी लापरवाही आपकी मेहनत की कमाई पर भारी पड़ सकती है। अनजान लिंक पर एक क्लिक करते ही बैंक खाते से रकम गायब हो सकती है।

मिलते-जुलते नाम से फर्जी वेबसाइटें पांच दिवसीय पर्व दीपोत्सव की तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। कपड़ें, इलेक्ट्रानिक सामान, मोबाइल, घरेलू उपकरण और उपहारों की ऑनलाइन खरीदारी बढ़ रही है। साइबर ठग इसी मौके को भुनाने के लिए नामी कंपनियों और शापिंग वेबसाइट के मिलते-जुलते नाम से फर्जी वेबसाइट तैयार कर रहे हैं। इन पर आकर्षक ऑफर दिखाकर ग्राहकों को खरीदारी के लिए प्रेरित किया जाता है।

कई बार लिंक पर क्लिक करते ही फर्जी पेमेंट पेज खुल जाता है, जहां बैंकिंग संबंधी जानकारी भरते ही ठग उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। कुछ मामलों में फर्जी एप डाउनलोड कराने या ओटीपी हासिल करने की कोशिश भी की जाती है। साइबर थाना पुलिस ने भी लोगों को ऐसे ऑनलाइन ऑफर से सतर्क रहने की सलाह दी है।