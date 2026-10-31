1 नवंबर से सहारनपुर के 55 हजार BS-4 वाहन नहीं जा सकेंगे दिल्ली, नया नियम लागू

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक नवंबर से बीएस-4 श्रेणी के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस प्रतिबंध की सहारनपुर जनपद में पंजीकृत 55 हजार से अधिक वाहन आ गए हैं। इन वाहनों के दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाने से वाहन स्वामियों और चालकों की मुश्किलें बढ़ना तय है। खासकर उन लोगों को अधिक परेशानी होगी, जिनका रोजाना दिल्ली आना-जाना रहता है। इसके अलावा दिल्ली मंडी से भी वाहनों में सब्जियां व अन्य सामान भरकर आता है।

कमीशन फार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) के निर्देश पर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने यह व्यवस्था लागू की है। इसके तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 श्रेणी के डीजल इंजन से संचालित अंतरराज्यीय वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। बीएस-4 श्रेणी के डीजल वाहनों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं मिलेगा।

सहारनपुर से प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। इनमें निजी वाहनों के अलावा माल ढुलाई और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े वाहन भी शामिल हैं। प्रतिबंध लागू होने से इन वाहनों के संचालकों को अपने कामकाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। इससे ट्रांसपोर्ट कारोबार पर भी असर पड़ने की आशंका है।