एशियाड में प्राची के गोल्ड जीतते ही गांव में ढोल की थाप पर झूमे लोग; अब 'गोल्डन गर्ल' के भव्य स्वागत की तैयारी

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जापान के आइची नागोया में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय महिला एथलीट प्राची चौधरी ट्रैक पर दौड़ रही थीं तो उनके गांव झबीरण में माता-पिता, स्वजन और ग्रामीण टकटकी लगाए बेटी की जीत की दुआ रहे थे।

जैसे ही प्राची चौधरी ने महिलाओं की 4x400 मीटर रिले दौड़ में बेटी और उनकी साथियों ने गोल्ड जीता तो गांव के लोग खुशी से झूम उठे। घर से लेकर गांव की गलियों तक जश्न शुरू हो गया। ढोल की थाप गूंजने लगी और स्वजन व ग्रामीण खुशी से थिरकते नजर आए। लोगों ने एक-दूसरे को मिठाईयां प्राची की स्वर्णिम सफलता की बधाई दी।

प्राची के पिता जयवीर सिंह किसान हैं। बेटी के खेल करियर के शुरुआती संघर्ष को उन्होंने करीब से देखा है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने बेटी के सपने को पूरा करने में उसका साथ दिया। जब प्राची को प्रशिक्षण के लिए बेहतर जूतों की जरूरत थी, तब पिता ने उधार लेकर उसके लिए जूते खरीदे थे।

झबीरण गांव के लोगों का कहना है कि प्राची ने खुद की मेहनत से यह साबित कर दिया कि छोटे गांव से निकलकर भी खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। प्राची की सफलता गांव की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणा है। लोगों ने उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वह आगे भी देश के लिए पदक जीतती रहे।