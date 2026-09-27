जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जापान के आइची नागोया में चल रहे 20वें एशियन गेम्स में सहारनपुर की बेटी ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। शनिवार को महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में प्राची चौधरी ने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। फोन पर बातचीत में प्राची ने कहा कि देश के लिए ओलिंपिक में गोल्ड मेडल जीतना ही उनका मकसद है।

एशियाई खेल-2026 के सातवें दिन शंनिवार को भारत को एथलेटिक्स में बड़ी खुशखबरी मिली। भारतीय स्टार धाविका गांव झबीरण निवासी प्राची ने 400 मीटर दौड़ के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। एशियाड में प्राची ने 53.21 सेकंड के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। रेस के दौरान अंदरूनी लेन में दौड़ रही प्राचीं ने आखिरी 100 मीटर में गजब की रफ्तार दिखाई। प्राची की जीत पर गांव में उत्साह का माहौल है। प्राची के पिता जयवीर ने कहा कि बेटी को सफलता के शिखर पर देखना चाहते हैं। बोले कि बेटी ने गर्व से सीना चौड़ा कर दिया है।