Asian Games 2026, Day-7: कबड्डी का 'गोल्डन डबल', शॉट पुट, निशानेबाजी और एथलेटिक्स में भी पदक

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। जापान के आईची-नागोया में जारी एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने शनिवार को दो स्वर्ण, तीन रजत और दो कांस्य समेत कुल सात पदक अपने नाम किए।

इन पदकों के साथ भारत की पदक संख्या 30 हो गई है, जिसमें चार स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की शुरुआत कबड्डी से हुई।

भारत का शानदार प्रदर्शन

भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में ईरान को 40-34 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद महिला कबड्डी टीम ने भी खिताबी मुकाबले में ईरान को 37-34 से मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुष कबड्डी टीम का एशियाई खेलों में यह नौवां स्वर्ण पदक है, जबकि महिला टीम ने चौथी बार स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है।

दोनों टीमों ने दबाव भरे मुकाबलों में शानदार संयम दिखाते हुए भारत के पदक खाते में दो और स्वर्ण जोड़े। वहीं, कबड्डी के अलावा निशानेबाजी में भी भारत को पदक मिला। महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसे की भारतीय तिकड़ी ने रजत पदक हासिल किया।

भारतीय टीम ने कुल 1763 अंक जुटाकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन ने 1773 अंक के साथ नया गेम्स रिकार्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं, कजाखस्तान ने 1754 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। एथलेटिक्स में तीन पदक एथलेटिक्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। सावन बरवाल ने पुरुष मैराथन में 2:11:37 का समय निकालते हुए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और रजत पदक हासिल किया। एशियन खेलों में इस स्पर्धा में यह मेडल देश को 44 साल के लंबे अर्से के बाद मिला है।