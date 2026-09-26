Asian Games 2026: भारतीय हॉकी टीम ने लगाया जीत का 'चौका', जापान को कड़े मुकाबले में रौंदकर सेमीफाइनल में बनाई जगह

प्रेट्र, काकामिगाहाआ (जापान)। गत चैंपियन भारत ने शनिवार को पूल-ए के मुकाबले में मेजबान जापान को 2-0 से हराकर एशियाई खेलों की पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत ने इससे पहले अपने शुरुआती तीन पूल मुकाबलों में इंडोनेशिया को 13-1, श्रीलंका को 16-1 और दक्षिण कोरिया को 8-2 से करारी शिकस्त दी थी।

यह भारत की लगातार चौथी जीत थी, जिससे उनका अजेय अभियान जारी रहा। भारत 28 सितंबर को बांग्लादेश के विरुद्ध अपना अंतिम पूल मैच खेलेगा, जिसमें उसके शानदार जीत दर्ज करने की उम्मीद है। भारत की जीत के हीरो जापान के विरुद्ध अभिषेक (15वें मिनट) ने मैदानी प्रयास से गोल किया जबकि कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 40वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। पहले दो क्वार्टर बेहद रोमांचक रहे जिसमें जापान ने अपने आक्रामक खेल से भारत को कड़ी टक्कर दी। लेकिन गत चैंपियन ने ब्रेक तक एक गोल की मामूली बढ़त बनाई हुई थी।

भारत के मुख्य कोच क्रेग फुल्टन नॉकआउट से पहले काफी चिंतित रहेंगे विशेषकर पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने के मामले में भारत ने शनिवार को 10 'सेट पीस' हासिल किए, लेकिन केवल एक को गोल में बदला। पहले क्वार्टर में जापान ने 60 प्रतिशत गेंद पर कब्जा बनाए रखा।

भारत की कमी खुलकर सामने आई भारत ने छठे मिनट में जल्दी ही एक पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा सके। 10वें मिनट में जापान को पेनाल्टी कॉर्नर मिला और उसने इस पर गोल किया, लेकिन गोल को अमान्य कर दिया गया क्योंकि अंपायरों ने माना कि गेंद पहले एक भारतीय खिलाड़ी के पैर से लगी थी।

जापान को एक और पेनाल्टी कॉर्नर मिला लेकिन उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। भारत ने आखिरकार अभिषेक के मैदानी गोल से बढ़त हासिल की। जापान ने 17वें मिनट में अपना दूसरा पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन भारत ने इसका अच्छी तरह बचाव किया।