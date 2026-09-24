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Asian Games 2026: 'सरपंच साहब की सेना' को रोक पाना नामुमकिन! भारत ने एकतरफा अंदाज में साउथ कोरिया को धोया

By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
Published: Thu, 24 Sep 2026 03:12 PM (IST)

India vs South Korea Asian Games Hockey: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्‍स 2026 में अपना विजयी सिलसिला बरकरार रखते हुए साउथ कोरिया को 8-2 से मात दी।

भारतीय हॉकी टीम

भारतीय हॉकी टीम

HighLights

  1. भारत ने साउथ कोरिया को 8-2 से मात दी

  2. भारत की एशियन गेम्‍स 2026 में लगातार तीसरी जीत

  3. अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने दो-दो गोल दागे

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का एशियन गेम्‍स 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन जारी है। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम ने गुरुवार को साउथ कोरिया को 8-2 से मात दी। भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्‍की कर चुकी थी और साउथ कोरिया के खिलाफ मैच से उसे तैयारी परखने का अच्‍छा मौका मिला।

भारत की जीत में दिलप्रीत सिंह और अभिषेक चमके, जिन्‍होंने दो-दो गोल दागे। शिलानंद लाकरा, सुखजीत सिंह, कप्‍तान हरमनप्रीत सिंह और रजिंदर सिंह ने भी गोल दागे। यह भारत की एश‍ियन गेम्‍स इतिहास में साउथ कोरिया पर सबसे बड़ी जीत रही। भारतीय टीम इस जीत के साथ अपने ग्रुप ए में शीर्ष पर काबिज है।

भारत का दबदबा

भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही गेंद पर नियंत्रण रखा और साउथ कोरिया को बैकफुट पर धकेले रखा। शिलानंद लाकरा ने मैच के चौथे मिनट में गोल करके मैच में भारत का खाता खोला। छह मिनट बाद यानी 10वें मिनट में सुखजीत सिंह ने गोल दागकर भारत की बढ़त दोगुनी कर दी।

अगले ही मिनट कप्‍तान हरमनप्रीत सिंह ने गेंद को जाली में भेद दिया। फिर चार मिनट बाद यानी 15वें मिनट में अभिषेक ने गोल दागा। 26वें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने गोल करके भारत को 5-0 से आगे कर दिया।

भारत की ऐतिहासिक जीत

हाफ टाइम तक भारत ने 5-0 की बढ़त बना रखी थी। सरपंच साहब की सेना यानी हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम ने दूसरे हाफ में भी अपने हमलों में तेजी रखी और तीन गोल दागे। साउथ कोरिया के लिए किम जाएहो ने 42वें और किम योंग बोक ने 52वें मिनट में गोल दागकर हार का अंतर कम किया।

भारत ने कब गोल किए

  • शिलानंद लाकरा - 4 मिनट
  • सुखजीत सिंह - 10वें मिनट
  • हरमनप्रीत सिंह - 11वें मिनट
  • अभिषेक - 15वें और 38वें मिनट
  • दिलप्रीत सिंह - 26वें और 32वें मिनट
  • रजिंदर सिंह - 60वें मिनट

भारत की एश‍ियन गेम्‍स इतिहास में साउथ कोरिया के खिलाफ यह सबसे बड़ी जीत है। भारतीय टीम अब अपने अगले मुकाबले में जापान से भिड़ेगी। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम 9वीं बार एशियन गेम्‍स गोल्‍ड जीतने के लिए जुटी हुई है।

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