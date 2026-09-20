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Asian Games 2026: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दिखाया दबदबा, इंडोनेशिया को 13-1 से दी पटखनी

By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
Published: Sun, 20 Sep 2026 04:22 PM (IST)

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स के पूल-ए के पहले मैच में इंडोनेशिया को 13-1 से हराया। स्ट्राइकर दिलप्रीत ...और पढ़ें

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हासिल की जीत

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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्राइकर दिलप्रीत सिंह के शानदार खेल के दम पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रविवार को एशियन गेम्स-2026 के पूल-ए के अपने पहले मैच में इंडोनेशिया को एकतरफा अंदाज में 13-1 से हरा दिया। इससे पहले महिला हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ भी एकतरफा जीत दर्ज की थी और उसे 19-0 से पटखनी दी थी।

दिलप्रीत सिंह ने इस मैच में चार गोल किए। उन्होंने 18वें, 19वें, 37वें और 49वें मिनट में गोल किए। ये सभी गोल फील्ड गोल थे। वहीं शिलानंद लाकड़ा ने छठे और 35वें मिनट में गोल किया। सुखजीत सिंह के हिस्से भी दो गोल आए। उन्होंने 38वें और 48वें मिनट में गोल दागे। इनके अलावा अभिषेक ने 12वें, राजिंदर सिंह ने 19वें, मनदीप सिंह ने 21वें और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 28वें और जुगराज सिंह ने 47वें मिनट में गोल किए। इंडोनेशिया के लिए एक मात्र गोल ऑलिया अल अर्ध ने 33वें मिनट में किया। अगले मैच में भारत का सामना मंगलवार को श्रीलंका से होगा।

शुरुआत से दिखाया दबदबा

भारतीय टीम अपने से कमजोर इंडोनेशिया पर शुरू से हावी रही। छठे मिनट में ही लाकड़ा ने उसका खाता खोल दिया था। यहां से भारत ने मैच का नियंत्रण अपने पास ही रखा। 12वें मिनट में अभिषेक ने भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। छह मिनट बाद दिलप्रीत ने गोल कर भारत को 3-0 से आगे कर दिया। इस गोल में अभिषेक ने उनकी मदद की। एक मिनट बाद राजिंदर ने भी अपना नाम स्कोरशीट पर लिखावा दिया। उन्होंने सुखजीत के शॉट पर रिबाउंड से गोल किया।

भारतीय टीम ने अपने आक्रामक खेल से इंडोनेशिया को दबाव में रखा। इसी का नतीजा था कि 27वें मिनट में उसे पेनाल्टी स्ट्रोक। हालांकि हरमनप्रीत गोल नहीं कर सके, लेकिन अगले मिनट में उन्होंने इसकी भरपाई कर दी। इस बार उन्होंने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल किया। इसी कै साथ भारत ने हाफ टाइम का अंत 7-0 के साथ किया।

इंडोनेशिया ने खोला खाता

तीसरे क्वार्टर में इंडोनेशिया ने अपना खाता खोला और अर्ध ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए स्कोरशीट पर नाम लिखवा लिया, लेकिन इस गोल से भारत पर कोई असर नहीं पड़ा और उसने गोल करने जारी रखे। इस क्वार्टर में दिलप्रीत ने अपनी हैट्रिक पूरी की। उनके कुछ ही सेंकेंड बाद ही सुखजीत ने एक और फील्ड गोल कर भारत की गोल संख्या में इजाफा कर दिया। 47वें मिनट में जुगराज ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर दिया। एक मिनट बाद दिलप्रीत ने अपना चौथा गोल किया।

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