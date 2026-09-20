स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। रविवार, 13 सितंबर को विमंस एशिया कप 2026 का फाइनल खेला गया था। दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में खेले गए इस निर्णायक मैच में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से रौंदकर 8वीं बार खिताब जीता था। अब जापान के आईची नागोया में चल रहे एशियन गेम्‍स में भी भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंच गई है।

इस बार भी भारत की टक्‍कर श्रीलंका से होगी। भारतीय महिलाओं की नजर खिताब का बचाव करने पर होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि यह मैच कब और कहां खेला जाएगा? साथ ही इस मुकाबले को टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?