Asian Games: प्राची ने जापान में जीता देश के लिए मेडल, बिटिया की सफलता पर ढोल की थाप पर नाचा UP का गांव
Prachi Chaudhary: सहारनपुर के गांव निवासी प्राची चौधरी ने एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर देश ...और पढ़ें
HighLights
प्राची चौधरी ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता।
सहारनपुर के गांव झबीरन में खुशी का माहौल, जश्न।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। प्राची चौधरी के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने की खबर जैसे ही उनके गांव में पहुंची तो स्वजन और पूरा गांव खुशी से झूम उठा। युवा खेल प्रेमी तो फूले नहीं समाए।
स्वजन व ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते खुशी मनाई। प्राची के स्वजन को गांव व क्षेत्र के लोग उपलब्धि पर बधाई दे रहे हैं। गांव तथा परिवार में उत्सव जैसा माहौल है।
सहारनपुर के गांव झबीरन निवासी प्राची ने एशियन गेम्स में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उनकी सफलता पर पूरे गांव खुशी की लहर दौड़ गई।
प्राची के पिता जयवीर सिंह किसान हैं। मां राजेश देवी गृहणी हैं। उन्हें और चाचा सचिन कालियर, भाई अंकित, बहन अनु को गांव व क्षेत्र के लोग उपलब्धि पर बधाई दे रहे हैं। आज बेटी के देश का नाम रोशन करने पर पूरा परिवार बहुत खुश है। स्वजन प्राची के लौटने पर उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं।
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यह है प्राची का संघर्ष व उपलब्धियां
- उत्तर प्रदेश में शुरुआती स्तर पर पर्याप्त सुविधाएं न मिलने के कारण प्राची वर्ष 2014 में पटियाला चली गईं और पंजाब की तरफ से खेलते हुए अपने खेल को निखारा और कई पदक जीते।
- प्राची ने भारतीय रेलवे में नौकरी हासिल की, वे अपनी ड्यूटी करने के साथ देश के लिए पदक जीतने के लिए मैदान पर घंटों पसीना बहाती थीं।
- प्राची ने भारत के प्रतिष्ठित खेल संस्थान इंसाप्यर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की टीम के साथ जुड़कर बेहतरीन आधुनिक प्रशिक्षण लिया।
- प्राची ने कोच ट्राय डगलस और सह-प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में अपनी रनिंग तकनीक और गति को अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुकूल बनाया।
- प्राची ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में 4×400 मीटर रिले स्पर्धा में देश के लिए रजत पदक जीता।
- एशियाई खेल 2022 में चीन के हांगझोउ में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में 4×400 मीटर रिले दौड़ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
- 2024 में कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालीफाई किया और सहारनपुर की पहली महिला ओलंपिक एथलीट बनने का गौरव प्राप्त किया।
- प्राची वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग में अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।