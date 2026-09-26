जागरण संवाददाता, सहारनपुर। प्राची चौधरी के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने की खबर जैसे ही उनके गांव में पहुंची तो स्‍वजन और पूरा गांव खुशी से झूम उठा। युवा खेल प्रेमी तो फूले नहीं समाए।

स्वजन व ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते खुशी मनाई। प्राची के स्वजन को गांव व क्षेत्र के लोग उपलब्धि पर बधाई दे रहे हैं। गांव तथा परिवार में उत्सव जैसा माहौल है।

सहारनपुर के गांव झबीरन निवासी प्राची ने एशियन गेम्स में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उनकी सफलता पर पूरे गांव खुशी की लहर दौड़ गई।

प्राची के पिता जयवीर सिंह किसान हैं। मां राजेश देवी गृहणी हैं। उन्‍हें और चाचा सचिन कालियर, भाई अंकित, बहन अनु को गांव व क्षेत्र के लोग उपलब्धि पर बधाई दे रहे हैं। आज बेटी के देश का नाम रोशन करने पर पूरा परिवार बहुत खुश है। स्वजन प्राची के लौटने पर उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं।