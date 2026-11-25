जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सहारनपुर में ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के मामले को लेकर चुटकी लेते हुए इसे बड़ा अपमान करार दिया है।

इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखे पोस्ट में अखिलेश ने कहा कि सुना है सहारनपुर में किसी को गलती से सम्मान दे दिया गया है…? इसका मतलब भाजपा सरकार ये कह रही है कि हम सोच-समझकर इनको कभी सम्मान नहीं देते, जो हुआ भूल से हुआ, ये कहना तो सम्मान देने के बाद और भी बड़ा अपमान है।

उन्होंने लिखा दरअसल भाजपा सरकार से गलती ये हुई कि जो संबंध दबा-छिपा था उसका भंडाफोड़ हो गया है, या फिर ये भी हो सकता है कि इनको सम्मान देकर, अप्रत्यक्ष रूप से किसी और का अपमान किया जा रहा हो। बात कोई भी हो लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ, दिक्कत ये है कि भाजपा सरकार अपने द्वारा दिया गया सम्मान कैसे वापस ले।

लगता है कि कपड़ों से पहचान लेने का दावा करने वालों से इसे बार बहुत भारी भूल हो गई है। ’दरअसल ये पहचान की गलती नहीं है, चरखी से संबंध की डोरी खुल जाने की गलती है। और ये गलती उस विभाग से हुई है जिससे ख़ुफ़िया जानकारी भी रखने की उम्मीद की जाती है। जो कुछ आंख के सामने है अगर उसमें ही इनसे इतनी भारी भूल हो रही है तो दबी-छुपी बातों में इनकी हालत कितनी ख़राब होगी कहने की ज़रूरत नहीं है।

अखिलेश ने लिखा इसमें तो विपक्ष की भी कोई भूमिका नहीं है कि सरकार तुरंत भ्रामक बयान देकर, बड़ी-बड़ी संगीन धाराओं में 4-5 को निरुद्ध और गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया जाए। सच तो ये है कि भाजपा सरकार ने पुलिस को झूठे मुकदमे, फर्जी एनकाउंटर, हिरासत में हत्या करने, चुनावी घपलों व वसूली करने के लिए मजबूर करके, पुलिस विभाग को बुरी तरह भ्रष्ट और नाकाम बना दिया है।