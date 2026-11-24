जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जनपद की छह चीनी मिलों में पेराई सत्र शुरू हो चुका है। ज्यादातर मिलों ने चीनी के नया स्टाक की बिक्री शुरू कर दी है। इससे चीनी के दामों में गिरावट आनी शुरू हो गई है।

10 दिन पहले तक 65 रुपये प्रति किलो बिक रही चीनी के फुटकर रेट अब 60 रुपये तक आ गए हैं। हालांकि सहकारी क्षेत्र की दोनों चीनी मिलों ने अभी नई चीनी की बिक्री शुरू नहीं की है। इनके नए स्टाक के बाजार में आते ही चीनी के दाम और नीचे आने की उम्मीद जताई जा रही है।

जनपद की आठ चीनी मिलें हैं। इनमें से पिछले पेराई सत्र में टोडरपुर चीनी मिल में संचालन नहीं हो पाया था। रकबा घटने से गन्ना उत्पादन में भी कमी आई थी। इन सबके कारण पिछले पेराई सत्र में चीनी उत्पादन पिछले पांच साल में सबसे कम रह गया था। मिलों में चीनी स्टाक कम रहने और जमाखोरी की सुगबुगाहट के बीच अगस्त माह में फुटकर में चीनी के रेट 45 रुपये प्रति किलो से उछलकर 70 रुपये प्रति किलो तक चढ़ गए थे।

प्रशासन की टीमों की छापेमारी के बाद सितंबर में रेट 50-52 रुपये प्रति किलो तक आ गए थे, लेकिन अक्टूबर में स्थानीय मिलों से बाजार में चीनी आपूर्ति नहीं मिलने की वजह से चीनी के दाम फिर से बढ़ गए थे। जनपद में छह चीनी मिलों ने पेराई शुरू कर दी है, जबकि इस बार गागलहेड़ी मिल का संचालन नहीं हो पाया है।

शेरमऊ और बिडवी चीनी मिलों ने दो सप्ताह पहले ही नई चीनी का स्टाक बाजार में बिक्री के लिए उतार दिया था, इसके बावजूद 14 नवंबर तक फुटकर दाम 65 रुपये किलो से नीचे नहीं आ रहे थे, क्याेंकि दोनों मिलों ने नई चीनी के एक्स मिल रेट 5800 से 5950 रुपये प्रति क्विंटल रखे थे। मोरगंज बाजार में थोक चीनी कारोबारी सचिन सिंघल ने बताया कि अब बाहर से ज्यादा चीनी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है।

बिड़वी, शेरमऊ और देवबंद चीनी मिल के बाद सोमवार से गांगनौली मिल ने भी नई चीनी की बिक्री शुरू कर दी है। बाजार में सप्लाई बढ़ने के बाद चीनी के एक्स मिल रेट 5900 रुपये से घटकर 5450 से 5500 प्रति क्विंटल तक रह गए हैं। फिलहाल थोक बाजार में चीनी हाजिर 5800 रुपये प्रति क्विंटल है तथा फुटकर में 60 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है।