सहारनपुर वालों के लिए अच्छी खबर: कैंप में बनाए जाएंगे आधार कार्ड, मुफ्त स्वास्थ्य जांच भी होगी

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पाइनवुड स्कूल में एक नवंबर को मेगा विधिक सेवा सहायता एवं सेवा शिविर आयोजित होगा। जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही आधार भी कार्ड बनाए जाएंगे तथा लोग निश्शुल्क स्वास्थ्य जांच भी करा सकेंगे।

शुक्रवार को अपर जिला जज एवं शिविर के नोडल अधिकारी विकास गुप्ता ने इसकी तैयारियों की समीक्षा की। दीवानी कचहरी के न्यायिक अधिकारी सभाकक्ष में हुई समीक्षा बैठक में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पप्पू कुमार सिंह और पूर्णकालिक सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आशुतोष तिवारी भी शामिल हुए।