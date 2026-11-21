संवाद सहयोगी, स्वार (रामपुर)। एक युवक की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। स्वजन का आरोप है कि एक दिन पहले मुरादाबाद से आई एटीएस की टीम उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई थी। पूछताछ के बाद उसे शाम को छोड़ दिया गया था। इसके बाद से वह काफी घबराया हुआ था। आरोप है कि एटीएस की पूछताछ और कथित धमकी से युवक के मन में डर बैठ गया था।

गांव गोविंदपुरा निवासी मुहम्मद अहमद की कुछ वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है। परिवार में उनकी पत्नी भूरी और छह बच्चे हैं, जिनमें चार बेटे और दो बेटियां हैं। तीसरे नंबर का बेटा 24 वर्षीय आसिफ अली अपने भाइयों के साथ राजस्थान के पाली क्षेत्र में रहकर सिलाई का काम करता था। करीब एक सप्ताह पहले ही वह राजस्थान से अपने गांव आया था।

स्वजन के मुताबिक, गुरुवार को मुरादाबाद की एटीएस टीम गांव पहुंची थी और आसिफ अली को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई थी। शाम को पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद से आसिफ काफी परेशान और घबराया हुआ दिखाई दे रहा था।

स्वजन का आरोप- टीम की पूछताछ और धमकाने से दहशत में था आसिफ उसकी मां भूरी और चाचा अहमद हसन का आरोप है कि पूछताछ के दौरान बेटे को धमकाया गया था। हालांकि, परिवार के लोगों को यह जानकारी नहीं है कि उससे किस मामले में पूछताछ की गई थी और टीम को उससे क्या जानकारी चाहिए थी। गांव में चर्चा है कि आसिफ का इंटरनेट मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी गैंगस्टर शाहजाद भट्टी से संपर्क था। इसी संबंध में एटीएस की टीम ने उससे पूछताछ की थी। स्वजन का कहना है कि पूछताछ के बाद से आसिफ के मन में डर बैठ गया था।