जागरण संवाददाता, रामपुर। नगर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की बात सामने आई है। कई सूचियों में एक एक मतदाता का नाम दो से तीन जगह अंकित पाए जाने व कर्मचारियों में मतदाता के फोटो तक एडिट करके लगाए जाने की बात सामने आने के बाद शहर विधायक आकाश सक्सेना ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। ऐसे मतदाताओं के नाम सूची से हटाने एवं दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।

सरकारी सिस्टम की लापरवाही से मतदाता सूचियों में गड़बड़ी शहर विधायक आकाश सक्सेना ने पत्र में लिखा है कि भाग संख्या 74 में अंकित वोटर संख्या 378 व 379 पर नेहा खान का नाम अंकित है। इसमें एक वोट में तो उसके पति का नाम है, जबकि दूसरे वोट में उसके पिता का नाम अंकित है। फोटो एक ही है। इसी तरह भाग संख्या 90 में वोटर संख्या 667, 668 व 676 पर सुलेमान का नाम अंकित है, जिसमें उसके पिता के नाम में छेड़छाड़ की गई है।