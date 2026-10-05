रामपुर में सिल बट्टे से पत्नी का सिर कुचलकर हत्या, दो बच्चों को कमरे में बंदकर फरार हुआ पति

संवाद सूत्र मसवासी (रामपुर)। पति-पत्नी के बीच मामूली बात पर हुई कहासुनी के बाद पति ने मसाला पीसने वाले सिल के बट्टे से ताबड़तोड़ वार करके पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपित पत्नी के लहुलुहान शव व अपने दो बच्चों को कमरे में बंद कर ताला लगाकर फरार हो गया। घटना की जानकारी पर सनसनी फैल गई। घटना स्वार कोतवाली के मसवासी चौकी क्षेत्र में रविवार रात करीब नौ बजे की है।

पूर्व प्रधान लक्ष्मी सैनी का भतीजा है आरोपित गांव भूबरा मुस्तेहकम के मझरा सीतारामपुर गांव निवासी धर्मेंद्र सैनी की मामूली बात को लेकर अपनी पत्नी 35 वर्षीय रीना सैनी से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते पति-पत्नी के बीच का विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से से आग-बबूला होकर धर्मेंद्र ने घर में रखे सिल के बट्टे से पत्नी के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद वह पत्नी के शव के साथ दोनों बच्चों को कमरे में ताला बंदकर भाग गया।