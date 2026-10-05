दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई टूरिस्ट बस: नेपाल के दो लोगों की मौत, 20 घायल

आसिफ अली, अमरोहा। लद्दाख से नेपाल जा रही टूरिस्ट बस दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गजरौला में सोमवार सुबह लगभग छह बजे ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। हादसे में नेपाल के जिला सुकेत के थाना मेल कुना के गांव बड़ा होली निवासी भागीराम समेत दो लोगों की मौत हो गई। जबकि 20 लोग घायल हो गए। सभी लोग नेपाल में अलग अलग जगह के रहने वाले हैं तथा लद्दाख में मजदूरी करते हैं।

करीब 48 लोग थे बस में सवार सोमवार सुबह दिल्ली की तरफ से आ रही बस को चालक गिरेंद्र सिंह चला रहा था। इस बस में चालक व परिचालक समेत 48 लोग सवार थे। रविवार दोपहर बाद बस लद्दाख के मिराक गांव से नेपाल के लिए चली थी। नेपाल के अलग अलग स्थान के रहने वाले लोग यहां लद्दाख में एक फैक्टी के भवन निर्माण में मजदूरी करते हैं।