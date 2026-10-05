सोने की तरह दमक उठी आगरा किला में जहांआरा व रोशनआरा की छतरियां, ASI ने 12 लाख में कराया मडपैक-केमिकल ट्रीटमेंट

जागरण संवाददाता, आगरा: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की रसायन शाखा द्वारा मडपैक और केमिकल ट्रीटमेंट किए जाने से आगरा किला स्थित जहांआरा और रोशनआरा की छतरियां सोने की तरह दमक उठी हैं। स्मारकों में लगे संगमरमर की रंगत को मडपैक ट्रीटमेंट (मुल्तानी मिट्टी का लेप) कर और उनकी छत पर लगी तांबे की प्लेट को केमिकल ट्रीटमेंट कर साफ किया गया है।

पर्यटकों द्वारा स्पर्श किए जाने से संगमरमर पीला नजर आने लगा था, जबकि तांबे की प्लेट धूल कणों के जमाव और मौसम की वजह से काली पड़ गई थी। आगरा किला स्थित छतरियों पर रसायन शाखा ने किया काम आगरा किला में अंगूरी बाग परिसर में बने खास महल से जहांआरा और रोशनआरा की छतरियां सटी हुई हैं। महल के उत्तर में जहांआरा और दक्षिण में रोशनआरा की छतरी हैं। इनका निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। दोनों छतरियों में बाहर की तरफ सफेद संगमरमर लगा है, जबकि अंदर की तरफ चूने का सफेद प्लास्टर हो रहा है। छतरियों की छत पर तांबे की प्लेट लगी हुई है। धूल कणों के जमाव और पर्यटकों के स्पर्श से छतरियों में लगा संगमरमर पीला नजर आने लगा था। यही स्थिति छतरियों में अंदर की तरफ हो रहे चूने के सफेद प्लास्टर की हो गई थी।

करीब दो माह तक चले काम पर 12 लाख रुपये हुए हैं व्यय छत पर लगी तांबे की प्लेट भी धूल कणों के प्रभाव की वजह से काली हो गई है। एएसआइ की रसायन शाखा ने इसे देखते हुए दोनों छतरियों और उनके संगमरमरी अहाते में मडपैक ट्रीटमेंट का काम जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू किया था। संगमरमर और चूने के प्लास्टर को साफ करने के साथ तांबे की प्लेट को साफ किया गया। करीब दो माह तक चले काम पर करीब 12 लाख रुपये व्यय हुए हैं। इससे यह मुगल काल की तरह दमकने लगे हैं।