संवाद सहयोगी, रामपुर। शासन ने वर्ष 2027 के सार्वजनिक अवकाशों की सूची जारी कर दी है। शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग की ओर से 17 नवंबर 2026 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, प्रदेश में वर्ष 2027 के दौरान कुल 26 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं।

इसके साथ ही निर्बंधित अवकाशों, कार्यकारी आदेशों के तहत मिलने वाली छुट्टियों और बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। जारी कैलेंडर के अनुसार, वर्ष की शुरुआत एक जनवरी को नववर्ष दिवस के निर्बंधित अवकाश से होगी। वहीं, सार्वजनिक अवकाशों में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 20 फरवरी को संत रविदास जयंती, छह मार्च को महाशिवरात्रि, 10 मार्च को ईद-उल-फितर, 23 मार्च को होली, 15 अप्रैल को रामनवमी और 19 अप्रैल को महावीर जयंती शामिल हैं।

इसके अलावा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 17 अगस्त को रक्षाबंधन, 24 अगस्त को जन्माष्टमी, दो अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, आठ अक्टूबर को दशहरा, 29 अक्टूबर को दीपावली, 30 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 31 अक्टूबर को भैयादूज का सार्वजनिक अवकाश रहेगा।