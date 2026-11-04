किसानों के लिए खुशखबरी! फसल विवरण में गलती होने पर भी नहीं रुकेगा पंजीकरण, नया नियम लागू

जागरण संवाददाता, रामपुर। धान खरीद के लिए किसान पंजीकरण कराने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए शासन ने नियमों में बदलाव किया है। अब खेत में बोई गई फसल का विवरण आनलाइन उपलब्ध नहीं होने या उसमें गलती होने पर भी किसान का पंजीकरण नहीं रुकेगा। नई व्यवस्था से किसानों को धान बिक्री के लिए पंजीकरण कराने में आसानी होगी।

जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रिंस चौधरी ने बताया कि जिन किसानों की फार्मर आइडी बन चुकी है, उनकी आइडी में दर्ज सभी जमीनों को धान बिक्री के पंजीकरण में शामिल किया जाएगा। यदि किसी खेत में बोई गई फसल का विवरण आनलाइन उपलब्ध नहीं है तो किसान स्वयं फसल का विकल्प चुन सकेंगे। इसमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा समेत अन्य फसलों के विकल्प दिए जाएंगे।

किसान की ओर से चुनी गई फसल और आनलाइन सर्वे में दर्ज फसल का विवरण समान होने पर उसे स्वत: सही मानकर सत्यापित कर दिया जाएगा। दोनों विवरण में अंतर होने पर मामला आनलाइन जांच के लिए संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाएगा। जांच के बाद अधिकारी उसका सत्यापन करेंगे। यह व्यवस्था पहले पंजीकरण करा चुके और नए पंजीकरण कराने वाले दोनों तरह के किसानों पर लागू होगी।