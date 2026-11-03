शिक्षकों की मनमानी खत्म! यूपी बोर्ड परीक्षा ड्यूटी के लिए अनिवार्य हुआ क्यूआर पहचान पत्र, 15 तक अल्टीमेटम

राधेश्याम, रामपुर। यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 में ड्यूटी लगाने से पहले परिषद शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ब्योरा पोर्टल पर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी माध्यमिक विद्यालयों को 15 नवंबर तक शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का शत-प्रतिशत डाटा अपलोड और अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी गई है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से 26 अक्टूबर को जारी निर्देश में कहा गया है कि वर्ष 2027 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रयोगात्मक परीक्षा, मूल्यांकन, कक्ष निरीक्षण समेत अन्य जिम्मेदारियों के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों के कंप्यूटरीकृत पहचान पत्र तैयार किए जाएंगे।