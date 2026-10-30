UP Basic Shiksha: 17 नवंबर से शुरू होंगी परिषदीय स्कूलों की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं, 1.55 लाख छात्र होंगे शामिल

संवाद सहयोगी, रामपुर। परिषदीय स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू होंगी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 21 नवंबर तक पांच दिन दो पालियों में कराई जाएंगी। जिले के 1596 परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 1.55 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

विद्यालय स्तर पर परीक्षा कराने की जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाध्यापक की होगी, जबकि विकासखंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी और जिला स्तर पर बीएसए व्यवस्था की निगरानी करेंगे। परीक्षा और मूल्यांकन कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी। परीक्षाएं प्रतिदिन दो पालियों में होंगी। कक्षा एक के विद्यार्थियों की परीक्षा मौखिक होगी। कक्षा दो और तीन में लिखित व मौखिक परीक्षा का अधिभार 50-50 प्रतिशत रहेगा। कक्षा चार और पांच में लिखित परीक्षा का अधिभार 70 प्रतिशत और मौखिक परीक्षा का 30 प्रतिशत होगा।