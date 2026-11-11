रामपुर: तीन डॉक्टरों का पैनल करेगा मोहम्मद शरीफ के शव का पोस्टमार्टम, वीडियोग्राफी भी होगी

जागरण संवाददाता, रामपुर। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर 2007 में आतंकी हमले में हाई कोर्ट से बरी हुए आरोपी मोहम्मद शरीफ के शव का पोस्टमार्टम बुधवार को होगा। तीन डॉक्टरों का पैनल वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम करेगा। इस मामले में अभी प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हुई है।

खजुरिया थाना प्रभारी मनोज पांडेय ने बताया कि घटना के समय मृतक का बेटा साथ था। प्राथमिकी उसकी ओर से कराई जानी है। घटना के बाद से वह घबराया हुआ है। उसकी तबीयत ठीक न होने के कारण स्वजन ने रात में तहरीर नहीं दी थी। आज तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

हत्या की घटना मंगलवार शाम मामला मंगलवार शाम साढ़े छह बजे का है। थाने से करीब एक किलोमीटर दूर वारदात हुई। मृतक खजुरिया थाना क्षेत्र के बदनपुरी गांव का रहने वाला था। मोहम्मद शरीफ को करीब एक साल पहले हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। तब से वह अपने गांव में परिवार के साथ रह रहा था। घटना के समय वह अपने बेटे वाहिद के साथ थाने में हाजिरी लगाकर घर जा रहा था।