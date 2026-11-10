रामपुर आतंकी हमले के मामले में बरी हुए मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम

जागर संवाददाता, रामपुर। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमले के मामले में हाई कोर्ट से बरी हुए मोहम्मद शरीफ की मंगलवार देर शाम बाइक सवार दो लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक खजुरिया थाना क्षेत्र के बदनपुरी गांव के रहने वाले थे। करीब एक साल पहले हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। तब से अपने गांव में परिवार के साथ रह रहे थे और रोजाना खजुरिया थाने में हाजिरी लगाते थे।

घटना के समय वह अपने बेटे के साथ जा रहे थे। रास्ते में पनवड़िया गांव के पास बाइक सवार दो लोगों ने उनकी हत्या कर दी। रामपुर में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर 31 दिसंबर 2007 की रात आतंकी हमला हुआ था।