रामपुर शरीफ हत्याकांड: घटनास्थल के आसपास सक्रिय थे 1200 फोन नंबर, निकलवाई जा रही CDR

जागरण संवाददाता, रामपुर। शरीफ की हत्या करने वालों के संबंध में पुलिस तकनीक के सहारे हत्यारोपितों की तलाश की जा रही है। घटनास्थल के आसपास सक्रिय मोबाइल फोन नंबरों की जांच की जा रही है। टेलीकाम कंपनियों से संपर्क करने पर पुलिस को पता चला है कि वहां घटना के समय करीब 1,200 मोबाइल फोन नंबर सक्रिय थे।

पुलिस ने ई-मेल के जरिये कंपनियों से उन नंबरों का डाटा मांगा है। डाटा में उस समय के दौरान उन टावरों के नेटवर्क से जुड़े सभी मोबाइल नंबरों, काल और इंटरनेट गतिविधियों का रिकार्ड खंगाला जा रहा है। विशेष साफ्टवेयर की मदद से स्थानीय निवासियों और दुकानदारों के रोजमर्रा के नंबरों को हटाने के बाद करीब 150 नंबर पुलिस के रडार पर हैं। इन नंबरों के जरिए पुलिस अपराधी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पुलिस को अंदेशा है कि इनमें शूटरों का नंबर भी शामिल हो सकता है।