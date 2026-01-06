Weather Update: घना कोहरा और कड़ाके की ठंड, रामपुर में मनाली जैसी मौसम; तापमान 5 डिग्री पहुंचा

जागरण संवाददाता, रामपुर। जनपद में मौसम ने मंगलवार का दिन और ठंडा हो गया। भोर से ही छाया घना कोहरे का प्रभाव दस बजे के बाद तक बना रहने से लोग सड़क पर आते जाते कंपकंपी महसूस कर रहे हैं। कोहरे के कारण हाईवे व अन्य मुख्य मार्गों पर भी धीमी गति से लाइट जलाकर ही गुजर रहे हैं।

कोहरे से ढका शहर, रेंगें वाहन सोमवार को दोपहर में दो घंटे धूप चमकने से लगा था कि अब कुछ राहत मिल जाएगी लेकिन शाम से फिर कोहरे की शुरुआत होने से ठंड के तेवर और तीखे हो गए। सोमवार को न्यूनतम तापमान छह डिग्री रहा था जो मंगलवार की सुबह में एक डिग्री और लुढ़क कर पांच डिग्री पर आ गया। इससे ही कोहरा और घना होने के साथ ठंड भी बढ़ी हुई महसूस होने लगी। घने कोहरे के चलते हाईवे पर आवागमन प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।