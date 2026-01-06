Language
    Weather Update: घना कोहरा और कड़ाके की ठंड, रामपुर में मनाली जैसी मौसम; तापमान 5 डिग्री पहुंचा

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 12:01 PM (IST)

    रामपुर में मंगलवार को घना कोहरा छाया रहा, जिससे कड़ाके की ठंड महसूस हुई। न्यूनतम तापमान एक डिग्री गिरकर पांच डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सुबह 10 बजे ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    अलाव के सहारे लोग। फाइल

    जागरण संवाददाता, रामपुर। जनपद में मौसम ने मंगलवार का दिन और ठंडा हो गया। भोर से ही छाया घना कोहरे का प्रभाव दस बजे के बाद तक बना रहने से लोग सड़क पर आते जाते कंपकंपी महसूस कर रहे हैं। कोहरे के कारण हाईवे व अन्य मुख्य मार्गों पर भी धीमी गति से लाइट जलाकर ही गुजर रहे हैं।

    कोहरे से ढका शहर, रेंगें वाहन

    सोमवार को दोपहर में दो घंटे धूप चमकने से लगा था कि अब कुछ राहत मिल जाएगी लेकिन शाम से फिर कोहरे की शुरुआत होने से ठंड के तेवर और तीखे हो गए। सोमवार को न्यूनतम तापमान छह डिग्री रहा था जो मंगलवार की सुबह में एक डिग्री और लुढ़क कर पांच डिग्री पर आ गया। इससे ही कोहरा और घना होने के साथ ठंड भी बढ़ी हुई महसूस होने लगी। घने कोहरे के चलते हाईवे पर आवागमन प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    पारा एक डिग्री और लुढ़कने से छूटने लगी कंपकंपी

    दृश्यता कम होने के कारण कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए। नगर के राम रहीम पुल को पार करते समय भी चालक वाहनों की लाइट जलाकर ही धीमी गति से गुजर रहे थे। मौसम के इस बदले मिजाज से यातायात के साथ दैनिक जनजीवन व स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। लोगों के हाथ पैर की अंगुलियां सुजने लगीं हैं। वहीं कंपकंपी महसूस कर रहे हैं।

    मौसम विभाग इस सप्ताह ठंड और अधिक पड़ने का अनुमान जता रहा है। शुक्रवार व शनिवार को चार डिग्री तक तापमान पहुंचने का अनुमान जता रहा है।