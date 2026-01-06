Weather Today: घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुरे, संभल में तीन दिन कैसा रहेगा मौसम, देखें अपडेट

जागरण संवाददाता, संभल। तीन दिन बाद जनपद में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। लगातार दो दिन तक कोहरे का असर न के बराबर रहने के बाद तीसरे दिन मंगलवार को सुबह से ही स्थिति बदली नजर आई।

घने कोहरे के चलते हाईवे पर आवागमन प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दृश्यता कम होने के कारण कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए, जिससे यात्रा का समय भी बढ़ गया। संभल में मौसम ने फिर बदली करवट, कोहरे और सर्दी से ठिठुरे लोग मौसम विभाग के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आर्द्रता बढ़कर अपने उच्चतम स्तर 97 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जिससे ठंड का असर और अधिक तीखा महसूस किया जा रहा है।