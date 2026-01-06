Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Weather Today: घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुरे, संभल में तीन दिन कैसा रहेगा मौसम, देखें अपडेट

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:20 AM (IST)

    संभल में मौसम ने फिर करवट ली है, जहां मंगलवार को घना कोहरा छाया रहा, जिससे हाईवे पर आवागमन प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को परेशानी हुई। दृश्यता कम होने ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कोहरा।

    जागरण संवाददाता, संभल। तीन दिन बाद जनपद में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। लगातार दो दिन तक कोहरे का असर न के बराबर रहने के बाद तीसरे दिन मंगलवार को सुबह से ही स्थिति बदली नजर आई।

    घने कोहरे के चलते हाईवे पर आवागमन प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दृश्यता कम होने के कारण कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए, जिससे यात्रा का समय भी बढ़ गया।

    संभल में मौसम ने फिर बदली करवट, कोहरे और सर्दी से ठिठुरे लोग

    मौसम विभाग के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आर्द्रता बढ़कर अपने उच्चतम स्तर 97 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जिससे ठंड का असर और अधिक तीखा महसूस किया जा रहा है।

    मौसम विभाग का ये है पूर्वानुमान

    बढ़ी हुई आर्द्रता के कारण गलन भी तेज हो गई है और सुबह-शाम के समय ठिठुरन बढ़ गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि अगले तीन दिनों तक ठंड और अधिक कड़ाके की हो सकती है, साथ ही कोहरे का असर भी बना रहेगा।

    यह भी पढ़ें- Weather Update: घना कोहरा और शीतलहर ने छुड़ाई कंपकंपी, शाहजहांपुर में जीरो विजिबिलिटी से थम गईं गाड़ियों की रफ्तार