Weather Update: घना कोहरा और शीतलहर ने छुड़ाई कंपकंपी, शाहजहांपुर में जीरो विजिबिलिटी से थम गईं गाड़ियों की रफ्तार

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। पछुआ हवा के कारण गलन बढ़ गई है। न्यूनतम पारा तीन डिग्री सेल्सियस लुढ़ककर 5.6 पर पहुंच गया। सुबह से घने कोहरे की चादर छाई हुई है, जिस कारण दृश्यता 50 मीटर से भी कम रह गई। हाईवे पर वाहन बेहद धीमी गति से चल रहे हैं।

पिछले चार दिन से पुरवाई चलने के कारण कोहरा काफी कम था। दिन से हल्की धूप भी निकल रही थी, लेकिन मंगलवार को हवा के रुख के साथ मौसम फिर बदला। बादल छाए हुए हैं। सर्द हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है।

गलन से बेहाल हुए सभी रविवार को न्यूनतम पारा अब तक के सबसे न्यून बिंदु 4.6 पर पहुंच गया था, लेकिन सोमवार को इसमें चार डिग्री सेल्सियस का उछाल आया। बादल घिरे होने के कारण यह आठ डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। सुबह कोहरा जल्दी छंटने के कारण धूप भी खिली, जिससे लग रहा था था कि शायद राहत मिलेगी, लेकिन सर्द हवाओं ने गलन बढ़ा दी। तापमान एक दिन पूर्व की तुलना में दो डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया।