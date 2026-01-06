Language
    Weather Update: घना कोहरा और शीतलहर ने छुड़ाई कंपकंपी, शाहजहांपुर में जीरो विजिबिलिटी से थम गईं गाड़ियों की रफ्तार

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:33 AM (IST)

    शाहजहांपुर में पछुआ हवाओं के कारण गलन बढ़ गई है और न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। घने कोहरे के कारण दृश्यता 50 मीटर से भी कम रह ग ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मिर्जापुर कस्बे में मुरादाबाद फर्रुखाबाद स्टेट हाइवे पर घने कोहरे में सड़क पर घूम रहे बेसहारा पशुओं के बीच लाइट जलाकर निकलते वाहन।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। पछुआ हवा के कारण गलन बढ़ गई है। न्यूनतम पारा तीन डिग्री सेल्सियस लुढ़ककर 5.6 पर पहुंच गया। सुबह से घने कोहरे की चादर छाई हुई है, जिस कारण दृश्यता 50 मीटर से भी कम रह गई। हाईवे पर वाहन बेहद धीमी गति से चल रहे हैं।

    पिछले चार दिन से पुरवाई चलने के कारण कोहरा काफी कम था। दिन से हल्की धूप भी निकल रही थी, लेकिन मंगलवार को हवा के रुख के साथ मौसम फिर बदला। बादल छाए हुए हैं। सर्द हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है। 

    गलन से बेहाल हुए सभी

    रविवार को न्यूनतम पारा अब तक के सबसे न्यून बिंदु 4.6 पर पहुंच गया था, लेकिन सोमवार को इसमें चार डिग्री सेल्सियस का उछाल आया। बादल घिरे होने के कारण यह आठ डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। सुबह कोहरा जल्दी छंटने के कारण धूप भी खिली, जिससे लग रहा था था कि शायद राहत मिलेगी, लेकिन सर्द हवाओं ने गलन बढ़ा दी। तापमान एक दिन पूर्व की तुलना में दो डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया।

    अभी नहीं मिलेगी राहत

    गन्ना शोध परिषद के मौसम अनुभाग के विज्ञानी डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि वायुदाब गिरा हुआ है। बादल अधिक ऊंचाई पर हैं। पछुआ हवा चलने के कारण रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है। उन्होंने बताया कि पाला गिर रहा है, ऐसे में किसानों को फसलों में हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। पाला गिरने पर पौधों पर बर्फ की परत जैसी जम जाती है, जिससे पत्तियों की कोशिकाएं फट जाती है और फसल की बढ़वार रुक जाती है। खेत में हल्की सिंचाई से गर्माहट बनी रहती है।

