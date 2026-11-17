जागरण संवाददाता, रामपुर। पीपली का जंगल अपराधियों के लिए कमाई का जरिया बन गया है। लकड़ी तस्कर यहां से खैर की तस्करी कर रहे हैं तो अवैध असलहे बनाने वालों के लिए यह सुरक्षित स्थान बन गया है। पुलिस ने मंगलवार को पीपली के जंगल में अवैध असलहे बनाते उत्तराखंड के दो लोगों को गिरफ्तार किया।

इनके तीन साथी फरार हो गए। मौके से तीन तमंचे 12 बोर, एक देशी बंदूक, दो तमंचे 315 बोर, दो अधबने तमंचे और काफी संख्या में कारतूस मिले हैं। अवैध असलहे बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मिलक खानम पुलिस को जंगल में अवैध असलहे बनाने की सूचना मिली थी, जिस पर थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम पदमपुर बार्डर पर छोटी मजार से आगे पहुंची।

वहां टीम को पांच लोग भट्ठी जलाकर अवैध हथियार बनाने में जुटे थे। कोई लोहे को गर्म कर हथौड़े से पीट रहा था तो कोई तमंचे की नाल की घिसाई और पुर्जे जोड़ने का काम कर रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर दो आरोपितों को मौके से पकड़ लिया, जबकि तीन लोग जंगल की ओर भाग निकले। पकड़े गए आरोपितों ने अपने नाम धर्मेंद्र सिंह निवासी कलकत्ता/कलकत्ती थाना गदरपुर जिला ऊधमसिंह नगर उत्तराखंड और टीटू सिंह निवासी गुलाब सिंह का मझरा थाना किलाखेड़ा जिला ऊधमसिंह नगर बताए।