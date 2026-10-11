रामपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग कर युवक की हुई हत्या, न्यूजीलैंड से आए सौतेले बेटे समेत 8 पर केस

संवाद सहयोगी, स्वार। दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर नवजोत सिंह की हत्या न्यूजीलैंड से लौटे उनके सौतेले बेटे ने अपने फुफेरे भाई के साथ मिलकर की थी। दोनों हत्यारोपित वारदात को अंजाम देते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए। मृतक के स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जल्द ही वारदात के राजफाश का पुलिस ने दावा किया है।

शनिवार को मिलकखानम क्षेत्र के गांव टाहकलां निवासी नवजोत सिंह की हत्या के मामले में पारिवारिक रंजिश की बात सामने आई है। नवजोत की कथित रूप से दूसरी पत्नी के छोटे बेटे अबदीप सिंह ने न्यूजीलैंड से लौटने के बाद अपने फुफेरे भाई के साथ मिलकर नवजोत सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोप है कि अबदीप की मां के नवजोत के साथ रहने को लेकर परिवार में पहले भी विवाद हुआ था और पंचायत बैठी थी।

पिता की मृत्यु के बाद अबजीत अपने बड़े भाई के साथ न्यूजीलैंड में एक डेरी पर काम करने चला गया था। दोनों भाईयों को अपनी मां का नवजोत के साथ रहना पसंद नहीं था। अबदीप सिंह कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड से लौटा था। आरोप है कि उसने हत्या में प्रयुक्त की गई एक पुरानी अल्टो कार खरीदी। इसके बाद अपने फुफेरे भाई ग्राम खेड़ा कचनाल, तहसील बिलासपुर के रहने वाले राजनदीप के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया।