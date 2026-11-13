मोहम्मद शरीफ हत्याकांड: टोल कैमरों से बचने के लिए शूटरों ने चुना ये 'सीक्रेट रूट', उत्तराखंड भागने का शक

जागरण संवाददाता, रामपुर। सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले के मामले में आरोपित मोहम्मद शरीफ के हत्यारों के उत्तराखंड होकर भागने की संभावना जताई जा रही है। खजुरिया थाने के पास जहां हत्या की गई, वहां से गोधी गांव होते हुए बाइक सवार बदमाश निकले थे। एक सीसी कैमरे में उनकी बाइक भी नजर आई।

यह रास्ता नैनीताल हाईवे पर निकल जाता है, जहां से बदमाशों के रूद्रपुर उत्तराखंड होते हुए आसानी से भागने की संभावना अधिक है। यदि बदमाश बिलासपुर से रामपुर, मुरादाबाद होते हुए आते तो यहां उन्हें दो टोल पार करने पड़ते।

जहां पर वह आसानी से कैमरों में आ सकते थे, लेकिन यहां पुलिस को कैमरे में वे नजर नहीं आए। पुलिस सीसी कैमरों की तलाश करते हुए शूटरों की जानकारी जुटाने में लगी है। खजुरिया थाना क्षेत्र के बदनपुरी गांव के मोहम्मद शरीफ काे स्थानीय अदालत से सीआरपीएफ पर आतंकी हमले के मुकदमे में वर्ष 2019 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि एक साल पहले हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को रद्द कर दिया था, लेकिन शस्त्र अधिनियम में 10 साल की सजा सुनाई थी। वह पहले ही 17 साल जेल में बिता चुका था, जिसके कारण उसे रिहा कर दिया गया था।