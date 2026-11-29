जागरण संवाददाता, रामपुर। ग्रामीणों को रोजगार देने और मनरेगा की विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई वीबी-जी रामजी योजना में डिजिटल व्यवस्था को पारदर्शिता का मजबूत आधार माना गया। लेकिन अब इसी तकनीक के सहारे फर्जीवाड़े की कोशिशें सामने आने के बाद विभाग की चिंता बढ़ा दी है।

गाजीपुर, चंदौली समेत प्रदेश के कुछ जिलों में एनएमएमएस (नेशनल मोबाइल मानिटरिंग सिस्टम) के क्लोन एप से मजदूरों की फर्जी हाजिरी दर्ज करने के मामले ने व्यवस्था की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस तरह का मामला अभी जिले में कहीं से सामने नहीं आया है लेकिन फर्जीवाड़े को रोकने की नई चुनौती सभी के लिए चिंता बन गई है। जिले में इस घटनाक्रम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छह विकास खंड और 680 ग्राम पंचायत वाले इस जिले में तकरीबन 1.13 लाख जाबकार्ड धारक योजना के लाभार्थी हैं। गांवों में मनरेगा के माध्यम से मिलने वाला रोजगार अनेक परिवारों की आजीविका का सहारा रहा है। हालांकि योजना का नाम मनरेगा से वीबी जीरामजी होने और स्वरूप बदलने के बाद भी जिले में लाभार्थियों की संख्या में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे में उपलब्ध रोजगार का लाभ वास्तविक मजदूरों तक पहुंचना और उनके नाम पर किसी तरह की फर्जी उपस्थिति दर्ज नहीं होना बेहद महत्वपूर्ण है।