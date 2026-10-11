रिश्ते की दादी से की थी शादी, युवक की गोली मारकर हत्या; रामपुर में बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम

जागरण संवाददाता, रामपुर। बाइक सवार दो बदमाशों ने वाशिंग हब में बैठे नवजोत सिंह की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे रिश्तों की उलझन और पारिवारिक रंजिश की आशंका जताई जा रही है। नवजोत की पत्नी ने करीब तीन वर्ष पहले मायके में आत्महत्या कर ली थी। नवजोत दहेज हत्या में जेल गया था और करीब दो वर्ष पहले जमानत पर छूटा।

इसके बाद उसका रिश्ते में विधवा दादी से प्रेम प्रसंग हुआ। दोनों ने शादी कर ली। महिला के बच्चे जवान हैं और विदेश में नौकरी करते हैं। महिला को साथ रखने पर स्वजन का नवजोत से विवाद चल रहा था। परिवार इसी विवाद को हत्या की वजह मानते हुए महिला के स्वजन पर शक जता रहा है।