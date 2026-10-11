फिरोजाबाद में 19 साल का फैसल खान बना ईशान, आर्य समाज मंदिर में की 'घर वापसी'; पूर्वजों को लेकर किया बड़ा दावा

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। सनातन धर्म में आस्था रखते हुए 19 वर्षीय युवक ने धर्म परिवर्तन कर लिया। फैसल खान से वह ईशान जाट बन गया। दस्तावेजों में नाम परिवर्तन कराने के लिए डीएम कार्यालय में शपथ पत्र सौंपा है।

युवक का कहना है कि उनके पूर्वज भी हिंदू थे, किसी कारण से उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। बचपन से ही हिंदू धर्म, देवी-देवताओं और पूजा-पाठ में उनकी रुचि रही है। उसने स्वेच्छा से घर वापसी की है। 11वीं के छात्र फैसल खान के पिता सलीम खान की तीन वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी।