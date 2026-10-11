बिजनौर में मस्जिद पर हाई वॉल्यूम में लाउडस्पीकर बजाने पर मौलवी को भेजा जेल, DM-SP ने तेज आवाज सुनने के बाद लिया एक्शन

जागरण संवाददाता, बिजनौर। समाधान दिवस में जा रहे डीएम-एसपी ने रास्ते में मस्जिद के लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान सुनी। एसपी ने मौके पर पुलिस को बुलाया और मस्जिद के मौलवी को गिरफ्तार करा कर मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही लापरवाही के लिए बीट सिपाही ललित कुमार को निलंबित कर दिया।शनिवार दोपहर डीएम उमेश प्रताप सिंह और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई समाधान दिवस में जा रहे थे।

इसी दौरान उन्हें मुहल्ला मकबरा में स्थित मस्जिद में रखे लाउडस्पीकर से अजान की आवाज सुनाई दी। एसपी ने तत्काल थाना प्रभारी अमित कुमार मलिक को मौके पर बुलाया। मस्जिद में रखा लाउडस्पीकर कब्जे में लेकर मौलवी फैजान को हिरासत में ले लिया।