BHU में 200 थीसिस कबाड़ में बेचीं, चोरी छिपाने के लिए दूसरी आलमारी का तोड़ा ताला; जांच कमेटी गठित

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में करीब 200 शोध प्रबंध कबाड़ी को बेचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि चोरी का मामला छिपाने के लिए दूसरी आलमारी का ताला तोड़कर उसमें कुछ शोध प्रबंध रख दिए गए। संकाय प्रमुख प्रो. राजाराम शुक्ल ने मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की है, जिसे एक सप्ताह में रिपोर्ट देनी है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, छह अक्टूबर की शाम दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने आलमारी से शोध प्रबंध निकाले और कबाड़ी को बुलाकर उन्हें तौलकर बेच दिया। सात अक्टूबर की सुबह मामला सामने आने पर खोजबीन शुरू हुई तो दोनों कर्मचारी गायब मिले। आठ अक्टूबर की सुबह दूसरी आलमारी का ताला टूटा मिला। उसमें आठ-दस शोध प्रबंध रखे होने की बात सामने आई।