जागरण संवाददाता, रामपुर। जिले में तालाब अब केवल पानी जमा करने का माध्यम नहीं रह गए हैं, बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का जरिया बन रहे हैं। खेती के साथ मछली पालन को अपनाकर किसान अपनी आय के नए रास्ते खोल रहे हैं। रोहू, कतला, ग्रास कार्प और पंगास जैसी मछलियों का पालन जिले में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। यही वजह है कि मत्स्य पालन के प्रति किसानों का रुझान लगातार बढ़ रहा है।

शनिवार को विश्व मत्स्य दिवस है। इस मौके पर क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक संभावनाओं को लेकर रामपुर की चर्चा होती है। धनौरा ग्राम के किसान रघुबीर सिंह ने बताया कि उनका गांव ऐसा बन गया, जहां अधिकांश किसान मछली पालन से जुड़ गए हैं।

दूसरी फसलों से मुंह फेर लिया है। वहीं मत्स्य क्षेत्र से जुड़ने वाले किसान की संख्या बढ़ रही। वहीं मछली का उत्पादन बढ़ रहा है। विभाग के अनुसार जिले में वर्तमान में 2196 किसान मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं।

इनके माध्यम से कुल 925 तालाबों में मछली पालन किया जा रहा है। इनमें 419 तालाब ग्राम समाज के हैं, जबकि शेष निजी तालाबों में मछली उत्पादन हो रहा है। जिले में सालाना मछली उत्पादन 7282 टन तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा बताता है कि मत्स्य पालन अब जिले में छोटे स्तर के पारंपरिक व्यवसाय से आगे बढ़कर ग्रामीण आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। खास बात यह है कि जिले की पहचान मछली उत्पादन के साथ बेहतर मछली बीज उत्पादन के लिए भी बनने लगी है। अच्छी गुणवत्ता के मछली बीज की उपलब्धता के चलते जिले को मिनी कोलकाता के नाम से भी पहचाना जाने लगा है।